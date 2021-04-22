В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины

В ФСБ заявили о задержании россиянина в Севастополе. Он передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

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