В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины

Короткая ссылка
В ФСБ заявили о задержании россиянина в Севастополе. Он передавал Украине сведения о деятельности Черноморского флота.
В Севастополе задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить