В Петербурге задержали украинского консула
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
«В ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — отмечается, в заявлении.
В сообщении подчёркивается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
Спецслужба добавила, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
7 декабря 2020 года Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
В ФСБ отметили, что он пытался передать Украине часть комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300.