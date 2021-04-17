В Петербурге задержали украинского консула

В ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«В ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — отмечается, в заявлении.

В сообщении подчёркивается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.

Спецслужба добавила, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

7 декабря 2020 года Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

В ФСБ отметили, что он пытался передать Украине часть комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300.