Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего футболиста Василенко

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Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего футболиста Василенко
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали агентству.

Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, которые содержатся в уголовном деле.

Как сообщалось летом, Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года по статье «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

С 1992 по 2001 год он играл в украинских клубах «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».

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