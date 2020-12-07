Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего футболиста Василенко

Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд признал Василенко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 276 УК, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали агентству.

Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, которые содержатся в уголовном деле.

Как сообщалось летом, Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года по статье «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

С 1992 по 2001 год он играл в украинских клубах «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».