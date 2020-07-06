Бывший украинский футболист арестован в Москве по делу о шпионаже

Бывший украинский футболист Василий Василенко был арестован в Москве по делу о шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение и, он содержится в одном из столичных СИЗО.

Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года, по статье «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов», а теперь его статья была переквалифицирована.

Ему грозить до 20 лет лишения свободы.

Василенко с 1992 по 2001 год играл украинских клубах «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».

Ранее сообщалось, что полиция задержала фанатов «Зенита» после празднования победы клуба в РПЛ.