Бывший украинский футболист арестован в Москве по делу о шпионаже
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение и, он содержится в одном из столичных СИЗО.
Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года, по статье «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов», а теперь его статья была переквалифицирована.
Ему грозить до 20 лет лишения свободы.
Василенко с 1992 по 2001 год играл украинских клубах «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».
Ранее сообщалось, что полиция задержала фанатов «Зенита» после празднования победы клуба в РПЛ.