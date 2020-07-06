Полиция задержала фанатов «Зенита» после празднования победы клуба в РПЛ

Полиция Санкт-Петербурга задержала 11 футбольных фанатов, праздновавших чемпионство «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По случаю победы «Зенита» улицу Рубинштейна «оккупировали» футбольные фанаты. Как результат, 11 молодых людей были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, текст которого приводит РИА Новости.

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ сезона-2019/20, завоевав титул второй раз подряд и шестой раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» устроили для команды фаер-шоу у аэропорта по случаю чемпионства.