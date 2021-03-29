В ФСБ сообщили подробности об осуждённом за шпионаж украинце Василенко

Приговорённый к 12 годам колонии по делу о шпионаже экс-футболист Василий Василенко пытался передать Украине часть комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300. Об этом сообщили в ФСБ России.

Как пишет РИА Новости, 29 марта Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Василенко.

«Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства… В конце 2019 года Василенко задержан сотрудниками ФСБ при получении партии комплектующих к ЗРК С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», — цитирует агентство релиз ФСБ.

В ходе следствия получилось собрать «исчерпывающие доказательства виновности иностранного гражданина в шпионаже», добавили в спецслужбе.

7 декабря 2020 года Мосгорсуд признал бывшего профессионального футболиста украинца Василия Василенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник, Василенко был арестован ещё в октябре 2019 года по статье «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов».

С 1992 по 2001 год он играл в украинских клубах «Таврия», «Торпедо» и «Дружба».