В сети появился видеообзор победы Рублёва над Надалем в Монте-Карло

Опубликован видеообзор победы россиянина Андрея Рублёва над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Eurosport Россия».

Рублёв победил Надаля в трёх сетах — 6:2, 4:6, 6:2. За 2 часа 33 минуты матча 23-летний россияин сделал два эйса и семь брейков, дважды совершив ошибки при подаче. На счету Надаля одна подача навылет и четыре брейк-пойнта при семи двойных ошибках.

Ранее норвежец Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.