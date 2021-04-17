Рууд — о предстоящем матче с Рублёвым: нужно что-то менять

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Норвежец Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рууд — о предстоящем матче с Рублёвым: нужно что-то менять
  • Reuters

«Мне нужно постараться доставить ему проблемы. Совсем недавно я дважды проиграл Андрею — хочу проверить, что изменилось. Могу ли я действовать лучше? Возможно. Нужно что-то менять», — приводит слова Рууда GoTennis.

Матч Рублёв — Рууд состоится 17 апреля. Начало — в 16:00 мск.

Рублёв и Рууд провели четыре очные встречи, в каждой из которых победу одержал россиянин. Их предыдущее противостояние состоялось на Australian Open 2020. Тогда 27-летний норвежец отказался от продолжения матча при счёте 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Рублёва.

Ранее сообщалось, что Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на турнире ATP в Монте-Карло.

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