Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на турнире ATP в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублёв после победы над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло поделился ожиданиями от встречи с норвежцем Каспером Руудом в полуфинале соревнований.

«Он очень хорошо играет. Мы с ним давно знакомы, потрясающий игрок. В каждом матче у нас драма, отличные розыгрыши, отличный уровень тенниса. Будет суперсложно, он в прекрасной форме. Сегодня он закончил намного раньше меня, так что я постараюсь как можно лучше восстановиться и завтра показать максимум», — приводит слова Рублёва TennisTV.

Матч Рублёв — Рууд состоится 17 апреля. Начало — в 16:00 мск.

Рублёв и Рууд провели четыре очные встречи, в каждой из которых победу одержал россиянин. Их предыдущее противостояние состоялось на Australian Open 2020. Тогда 27-летний норвежец отказался от продолжения матча при счёте 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Рублёва.

Ранее сообщалось, что Рублёв достиг уникального результата, победив Надаля на турнире ATP в Монте-Карло.