Рублёв достиг уникального результата, победив Надаля на турнире ATP в Монте-Карло

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Россиянин Андрей Рублёв достиг уникального результата, одержав победу над третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Рублёв достиг уникального результата, победив Надаля на турнире ATP в Монте-Карло
  • Reuters

Рублёв стал первым теннисистом в истории, которому удалось победить Надаля в Монте-Карло в трёх сетах. В прошлых 73 матчах титулованный испанец побеждал, если брал хотя бы одну партию.

В прошлых сезонах Надаль проигрывал в Монте-Карло лишь Гильермо Кории, Новаку Джоковичу, Давиду Ферреру и Фабио Фоньини, при этом в трёх случаях из пяти победившие испанца игроки в итоге брали титул.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил Надаля и вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло.

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