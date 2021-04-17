В ФСБ рассказали об интересовавшей украинского консула информации

В ФСБ рассказали, какая именно закрытая информация заинтересовала украинского консула Александра Сосонюка, который ранее был задержан в Санкт-Петербурге при попытке получить её в ходе встречи с российским гражданином.

Как следует из видеозаписи оперативных мероприятий ФСБ России, его интересовали, в частности, база регистрационных номеров автомобилей и база уголовных дел.

«Искал базы данных по гражданам Российской Федерации... Интересовали, по моей памяти, жилищные прописки, по машинам регистрационные номера, база ФСБ и база уголовных дел», — сказал в ходе опроса мужчина.

Согласно видео, консул был задержан в одном из кафе, когда получил электронное устройство.

«Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж», — объявил дипломату сотрудник ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.

МИД России рекомендовал украинскому консулу покинуть страну в течение 72 часов, так как его деятельность «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.