МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает на своём сайте российское внешнеполитическое ведомство.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля», — говорится в заявлении.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула.