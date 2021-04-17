МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины

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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием украинского консула в Санкт-Петербурге.
МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает на своём сайте российское внешнеполитическое ведомство.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля», — говорится в заявлении.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула.

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