В МИД Украины прокомментировали задержание своего консула в Петербурге

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Замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.
В МИД Украины прокомментировали задержание своего консула в Петербурге
  • © РИА Новости / ФСБ РФ

По его словам, данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

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