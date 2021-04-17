В МИД Украины прокомментировали задержание своего консула в Петербурге
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По его словам, данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.
«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.
Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.