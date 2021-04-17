В МИД Украины прокомментировали задержание своего консула в Петербурге

Замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге.

По его словам, данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.

«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.