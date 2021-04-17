МИД России рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну
- РИА Новости
На сайте ведомства отмечается, что деятельность дипломата «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.
«Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — подчеркнули в МИД.
Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.
Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.