МИД России рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

Российский МИД объявил о нежелательности пребывания в России украинского консула, которого ранее задержали в Петербурге при получении информации закрытого характера.

На сайте ведомства отмечается, что деятельность дипломата «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.

«Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — подчеркнули в МИД.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.