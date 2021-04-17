МИД России рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

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Российский МИД объявил о нежелательности пребывания в России украинского консула, которого ранее задержали в Петербурге при получении информации закрытого характера.
МИД России рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну
  • РИА Новости

На сайте ведомства отмечается, что деятельность дипломата «наносит ущерб интересам безопасности Российской Федерации» и несовместима с дипломатическим статусом.

«Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть её пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — подчеркнули в МИД.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило в связи с задержанием дипломата.

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