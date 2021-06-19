Псаки: США помогут Киеву в случае обострения ситуации на границе России и Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о подготовке резервных средств для помощи Киеву в случае обострения ситуации на российско-украинской границе.
Псаки: США помогут Киеву в случае обострения ситуации на границе России и Украины
  • Reuters
  • © Leah Millis

«На прошлой неделе, накануне саммита США — Россия, мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, ... сейчас мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности», — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что в Белом доме подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину.

Псаки также отметила, что США «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее издание Politico сообщало, что Белый дом временно приостановил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму порядка $100 млн, в который входит летальное оружие.

Ранее в Белом доме заявили о готовности вводить новые санкции против России.

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