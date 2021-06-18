Politico: США приостановили пакет военной помощи Украине

Белый дом временно приостановил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму порядка $100 млн, в который входит летальное оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Reuters

Как пишет газета, организовать проработку военной помощи Украине ранее поручил Совет национальной безопасности страны. Это произошло на фоне передвижения ВС России внутри страны, в том числе вблизи украинской границы. Однако позднее чиновники из Совета национальной безопасности «отложили это предложение», это произошло в преддверии саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, сообщает издание. Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности. 11 июня Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн.