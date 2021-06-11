Пентагон объявил о новой помощи Украине в размере $150 млн

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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн, об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Пентагон объявил о новой помощи Украине в размере $150 млн
  • Reuters

«Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере $150 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Пакет включает в том числе две противоартиллерийские РЛС, несколько дронов и защищённые средства связи, добавил Кирби.

Он напомнил, что США продолжат помогать Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия.

Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для вооружённых сил.

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