Пентагон объявил о новой помощи Украине в размере $150 млн
- Reuters
«Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере $150 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Пакет включает в том числе две противоартиллерийские РЛС, несколько дронов и защищённые средства связи, добавил Кирби.
Он напомнил, что США продолжат помогать Украине в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия.
Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина попросила США о расширении тренировочной миссии для вооружённых сил.