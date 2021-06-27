На Украине предрекли проблемы ЕС из-за предложения Меркель о диалоге с Россией

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Евросоюза с участием президента России Владимира Путина.

«Пусть себе Меркель и Макрон сколько угодно встречаются с Путиным», — цитирует РИА Новости Климкина.

По его словам, «непосредственно в документах Евросоюза написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией».

Экс-министр отметил, что инициатива канцлера ФРГ может привести к возвращению отношений с Москвой «к нормальности».

«И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем»,  сказал Климкин.

По его мнению, «если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется».

Ангела Меркель ранее выступила с предложением к Евросоюзу создать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов. По мнению политика, переговоров между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным недостаточно, хотя они приветствуются.

В Кремле отметили, что позитивно относятся к любым инициативам, которые могут оказать помощь в налаживании диалога между Брюсселем и Москвой.

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