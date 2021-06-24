Меркель заявила о необходимости ЕС искать контакты с Россией

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Евросоюзу необходимо создать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель заявила о необходимости ЕС искать контакты с Россией
  • Reuters

«Не вызывает сомнений, что ЕС в результате своей географической близости и своей ответственности за страны «Восточного партнёрства», например, на Украине, или в Белоруссии, или на Западных Балканах, должен дать соответствующий ответ на российскую активность. С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом», — приводит её слова РИА Новости.

По мнению канцлера, диалога американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным недостаточно, хотя это приветствуется. Меркель считает, что Евросоюз должен создать форматы для диалога с Россией.

В среду, 16 июня, в Женеве на вилле Ла Гранж состоялись переговоры Путина и Байдена. 

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