В Кремле прокомментировали инициативы о диалоге ЕС с Россией

В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут поспособствовать налаживанию диалога между Брюсселем и Москвой.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Путин неоднократно об этом говорил», — отметил представитель Кремля.

Песков утверждает, что этот диалог необходим и Брюсселю, и Москве.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза разработать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов.

Также Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.