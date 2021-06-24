В Кремле прокомментировали инициативы о диалоге ЕС с Россией

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В Кремле заявили, что позитивно относятся к инициативам, которые могут поспособствовать налаживанию диалога между Брюсселем и Москвой.
В Кремле прокомментировали инициативы о диалоге ЕС с Россией
  • © РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой. Путин неоднократно об этом говорил», — отметил представитель Кремля.

Песков утверждает, что этот диалог необходим и Брюсселю, и Москве.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила о необходимости Евросоюза разработать форматы диалога с Россией для решения спорных вопросов. 

Также Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах писала, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с российским лидером Владимиром Путиным.

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