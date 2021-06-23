FT: Меркель и Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают лидеров Евросоюза организовать саммит с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как сообщает газета, изначально инициатива исходила от Меркель, однако позднее её поддержал Макрон.

По словам источников, послы, представляющие Берлин и Париж на встрече в Брюсселе, сделали «неожиданный ход» для других стран, внеся новые предложения относительно отношений с Россией.

В конце мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС.

Вместе с тем он отметил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги.