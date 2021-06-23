FT: Меркель и Макрон предложили лидерам ЕС провести саммит с Путиным
- Reuters
Как сообщает газета, изначально инициатива исходила от Меркель, однако позднее её поддержал Макрон.
По словам источников, послы, представляющие Берлин и Париж на встрече в Брюсселе, сделали «неожиданный ход» для других стран, внеся новые предложения относительно отношений с Россией.
В конце мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС.
Вместе с тем он отметил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги.