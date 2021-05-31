Лавров заявил о готовности России отвечать на недружественные шаги ЕС

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги против страны.
Лавров заявил о готовности России отвечать на недружественные шаги ЕС
  • РИА Новости

Об этом он заявил на конференции, посвящённой отношениям России и Евросоюза.

«Современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия готова к честному и равноправному взаимодействию.

«Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — подчеркнул он.

Ранее  глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.

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