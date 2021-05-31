Лавров заявил о готовности России отвечать на недружественные шаги ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа готовящиеся Евросоюзом недружественные шаги против страны.

Об этом он заявил на конференции, посвящённой отношениям России и Евросоюза.

«Современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавесы. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия готова к честному и равноправному взаимодействию.

«Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.