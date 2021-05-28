Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Словении Анже Логаром заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС.

«Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с Европейским союзом при понимании, что мы будем вести дела на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 государств сообщества в Брюсселе оценил отношения России и ЕС.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.