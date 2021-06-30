«Шаг по пути утраты суверенитета»: что известно об одобренном Радой законе о судебной реформе

Верховная рада Украины одобрила законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Согласно положениям документа, решающая роль в формировании комиссии достанется международным экспертам. Это условие было выдвинуто Киеву со стороны МВФ. Владимир Зеленский заявил, что благодаря реформе у членов новой ВККС «не будет связей с судейской мафией». Оппозиция считает законопроект антиконституционным и противоречащим национальным интересам страны. Эксперты и политологи отметили, что ситуация, когда контроль над формированием высшей судебной власти передаётся иностранцам, беспрецедентна.

Верховная рада Украины приняла во втором, окончательном чтении законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и введения международного контроля в процесс её формирования.

Принятие этого законопроекта является одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом (МВФ) для продолжения выделения Киеву кредитных траншей.

Во втором чтении украинские парламентарии утвердили поправку к документу, согласно которой решающий голос в конкурсной комиссии Высшего совета правосудия, определяющей соответствие кандидата на должность члена ВККС, будет принадлежать экспертам международных и иностранных организаций.

В предыдущей редакции законопроекта состав комиссии формировался из трёх судей, представленных Советом судей Украины, и трёх лиц, предложенных международными организациями. Однако МВФ выдвинул условие, по которому иностранные представители должны иметь в совете большинство.

Утверждённые во втором чтении изменения в законопроекте регламентируют порядок деятельности и формирования конкурсной комиссии. Кроме того, законопроект предусматривает создание службы инспекторов, которые будут привлекать членов ВСП к дисциплинарной ответственности.

Высший совет правосудия был создан на основе действовавшего на Украине ранее Высшего совета юстиции в 2017 году. Этот коллегиальный орган судейского самоуправления был призван обеспечивать независимость судебной ветви власти.

Президентская реформа

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил принятие Радой этого законопроекта. По его словам, власти обещали гражданам страны «восстановление и дальнейшее господство справедливости», а решение парламента одобрить законопроект «придало сил» судебной системе.

«Наконец-то принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические «мины» или исказить его смысл «поправочным спамом». ВККС должна быть и будет сформирована так, чтобы у её членов не было никаких «обязательств» или «связей» с так называемой судейской мафией», — приводит слова Зеленского «Украинская правда».

Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

При этом украинский лидер отметил, что не всем на Украине нравится идея привлечения международных экспертов к отбору членов высшей судебной власти страны.

«Это означает только одно — они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет. И это полезный страх. Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины», — заявил Зеленский.

Он добавил, что ждёт законопроект на подпись.

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В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что положения этого законопроекта являются антиконституционными и идут вразрез с национальными интересами страны.

«При рассмотрении законопроекта о судоустройстве провластное парламентское большинство проголосовало за очередную антиконституционную поправку. Эти «народные депутаты» отдали иностранным ставленникам контроль над формированием Высшей квалификационной комиссии судей», — заявили украинские оппозиционеры.

По словам ОПЗЖ, «представители иностранных кредиторов» фактически получают контроль над процессом формирования судейского корпуса на Украине, который наполнится представляющими их интересы «судьями-марионетками».

С такой оценкой согласен источник RT в пропрезидентской партии «Слуга народа», который считает, что Владимир Зеленский может понести ответственность за подобные действия при следующем президенте.

«Этот законопроект может быть расценён как сдача национальных интересов. И что бы там ни говорили иностранные дипломаты про коррупцию на Украине, на самом деле это прямое вмешательство в дела страны. И этому событию может быть дана правовая оценка в будущем», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в офисе президента говорит, что Зеленский, приняв закон в такой форме, пойдёт на поводу у западных кредиторов.

«Депутаты в нормы закона, как я понимаю, сильно не вчитывались. А президент поверил словам кредиторов, что Украине нужно двигаться вперёд и без независимого суда не обойтись. Видимо, неопытность Зеленского не позволяет ему оценить все возможные риски после утверждения этого документа. Он желает войти в историю и достигнет своей цели. Но вряд ли его работу будут оценивать позитивно», — отметил собеседник RT.

В кредитном плену МВФ

Напомним, что реформа судебной системы является одним из условий МВФ для продолжения выделения кредитных траншей для Украины по программе stand-by. Эта программа была утверждена в июне 2020 года и предусматривает получение Киевом кредитных траншей объёмом в $5 млрд. Киев уже получил первый транш в $2,1 млрд. Предполагалось, что остальную сумму перечислят в четыре транша.

В декабре 2020 года на Украине начала работу миссия МВФ по пересмотру программы stand-by. В феврале 2021-го постпред фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия закончила работу без результата, а для успешного завершения первого пересмотра программы Киев должен добиться большего прогресса.

Помимо введения международного контроля за формированием высшей судебной власти, Киев должен принять ряд антикоррупционных законов, провести реформу СБУ и решить вопрос с продажей земли.

Символика МВФ

Reuters

© Yuri Gripas

В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявлял, что Киев планирует достичь рабочей договорённости с МВФ по дальнейшему предоставлению кредитов до конца июля.

В Высшем совете правосудия считают, что, следуя указаниям из МВФ, администрация Зеленского фактически лишила Украину независимой судебной власти.

«Западные кредиторы с пеной у рта доказывают, что украинские суды коррупционные. Но это часто голословное обвинение, цель которого — взять под контроль судебную власть... Фактически Зеленский и его депутаты сейчас отдали судебную власть иностранцам. Такими темпами через пару лет западные кредиторы будут назначать президента. Только заботиться он будет не о благосостоянии и процветании украинского народа, а о том, чтобы у западных компаний тут всё было хорошо», — заявил источник RT в ВСП.

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По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, МВФ фактически шантажирует Киев.

«Если Зеленский не пойдёт на эти условия, Украина не получит новых средств. При этом данное условие МВФ ставит судебную систему Киева в полную зависимость от иностранного управления. То, что крупная международная зарубежная организация диктует текст новых законов украинской законодательной власти, демонстрирует, что Украина — не суверенное государство, а территория, находящаяся под абсолютным внешним управлением. Теперь МВФ может выставить Зеленскому любые условия, и он согласится на них», — отметил эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT напомнил, что залогом нормального существования демократического правового государства является независимость судебной ветви власти.

«Само собой предполагается, что эта власть является независимой и от внешних игроков. В данном случае речь идёт о том, что судебная система Украины даже формально не может быть названа независимой. Данная судебная реформа фактически означает ещё один шаг по пути утраты Украиной суверенитета», — подчеркнул политолог.

Заседание Верховной рады

РИА Новости

Ситуация скажется на украинской государственности самым негативным образом, считает Шаповалов. Создаётся беспрецедентная система, при которой назначение судебной власти Украины зависит не от украинского народа, а от внешних инстанций, которые никакого отношения к украинскому народу не имеют, добавил аналитик.

«Даже небольшие, незначительные по своему экономическому и военному потенциалу страны «третьего мира» не опускаются до того, чтобы судебная власть там формировалась какой-то третьей силой», — заключил Владимир Шаповалов.