В Совфеде прокомментировали принятие закона о судебной реформе на Украине

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Полина Полетаева
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала утверждённый Верховной радой во втором и окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП).
В Совфеде прокомментировали принятие закона о судебной реформе на Украине
  • РИА Новости

Во втором чтении Рада утвердила главную поправку к документу о том, что в Совете по этике, который должен определять соответствие кандидата на должность члена ВСП, решающий голос будет принадлежать иностранным экспертам.

«Столкнувшись с невозможностью соскочить с иглы МВФ, украинская судебная система переходит под контроль Запада», — заявила Ковитиди.

Она отметила, что действия, направленные на подрыв независимости, беспристрастности и эффективности работы судебной системы на Украине, «вызывают обеспокоенность».

«В этой связи возникает вопрос с соблюдением прав человека на Украине, в том числе русскоязычного населения, проживающего на её территории», — добавила сенатор.

Ранее Верховная рада утвердила в окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, являющейся одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Украины.

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