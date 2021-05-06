В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по поводу реформ

Официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс на регулярном брифинге рассказал о переговорах с Украиной по поводу проведения реформ в стране.

«В начале этого года мы в режиме видеосвязи обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ. Консультации были продуктивными. Но, что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках кредитной программы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, речь идёт о «важном пакете реформ для укрепления процесса восстановления и роста» украинской экономики.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов МВФ.