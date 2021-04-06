Глава Минфина Украины рассказал об ожиданиях от переговоров с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал об ожиданиях украинских властей от переговоров с Международным валютным фондом (МВФ).

«Мы ожидаем, что достигнем договорённости, так сказать, на уровне персонала в ближайшие два месяца и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Ранее Марченко заявил, что страна чувствует себя «некомфортно» без кредитов МВФ.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на новое выделение МВФ средств Киеву, несмотря на то что страна не выполнила ряд условий.