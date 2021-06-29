Рада приняла закон о судебной реформе на Украине

Верховная рада утвердила в окончательном чтении законопроект о порядке избрания членов Высшего совета правосудия (ВСП) в рамках судебной реформы, являющейся одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения регламентируют порядок формирования и деятельности Совета по этике.

Предусматривается создание специальной службы дисциплинарных инспекторов, которые будут при наличии оснований привлекать членов ВСП к дисциплинарной ответственности.

Согласно условиям МВФ, международные эксперты в Совете по этике должны иметь большинство голосов, а не половину.

В мае официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге рассказал о переговорах с Украиной по поводу проведения реформ в стране.