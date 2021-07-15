«Он не заставит изменить свои привычки»: как КС Украины одобрил закон о государственном языке

КС Украины признал закон о государственном языке конституционным. Депутаты Рады ещё в 2019 году подали прошение о его проверке, так как он нарушает права меньшинств на Украине. Закон о языке предусматривает полную украинизацию общественной, культурной и государственной жизни, а также санкции за использование других языков, например русского, в сфере услуг, искусства и других областях. По мнению экспертов и источников RT в украинских политических кругах, далеко не все в стране готовы к таким переменам.

Конституционный суд Украины постановил, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» соответствует основному закону страны. Об этом сообщается на официальной странице суда в Facebook.

«Соответствующее решение принято 14 июля на пленарном заседании Большой палаты по делу по конституционной петиции 51 народных депутатов Украины. Решение будет опубликовано на официальном сайте суда 15 июля», — поясняется в сообщении.

Группа депутатов подала соответствующую петицию ещё летом 2019 года. Один из её авторов, бывший депутат Рады Александр Долженков, назвал решение суда политическим.

«К сожалению, можно было ожидать такого решения от Конституционного суда. Несмотря на то, что закон был принят с явными нарушениями, несмотря на то что он прямо нарушает Европейскую хартию региональных языков, суд признаёт его соответствующим Конституции. Это выглядит как политическое решение, а не правовое», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Долженков отметил, что языковой закон нарушает 24-ю статью конституции Украины, которая предписывает запрет на привилегии по языковому признаку. Кроме того, говорит бывший парламентарий, он был принят с нарушением процедуры голосования — за него были зачтены голоса отсутствующих депутатов.

Александр Долженков подчеркнул, что несмотря на решение КС, данный закон должен быть отменён как дискриминационный по отношению к нацменьшинствам.

Курс Зеленского

Напомним, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан в мае 2019 года тогдашним президентом страны Петром Порошенко. Он предусматривает использование во всех сферах общественной жизни исключительно украинского языка.

После прихода к власти Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Однако впоследствии Зеленский продолжил дискриминационную языковую политику Порошенко, подписав весной 2020 года закон «О полном общем среднем образовании», предусматривающий продолжение сокращения преподавания на языках нацменьшинств.

Венецианская комиссия зимой 2019 года рекомендовала властям Украины пересмотреть этот закон. Эксперты комиссии постановили, что Киев должен принять закон о меньшинствах, который бы защищал их от дискриминации. Также украинским властям предлагалось рассмотреть возможности отмены санкций за нарушение норм этого закона.

Позднее Зеленский инициировал принятие закона о коренных народах Украины формулировка которого исключала из этой категории русских, напоминают эксперты.

Накануне решения КС по закону о языке Владимир Зеленский назвал ситуацию с языковой политикой в стране сложной.

«Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком. (...) Хотя я считаю, что русский язык — это не собственность России», — заявил президент Украины.

Зеленский отверг утверждение о том, что в стране будут штрафовать за разговор на русском на улице, однако тут же признал, что нормы закона это допускают.

Владимир Зеленский

Reuters

© Stefanie Loos/ Pool

«Это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить. То есть тебя не оштрафуют, если ты свободно говоришь, конечно же», — отметил он.

При этом, по его словам, из-за сложности языковой проблемы «самым справедливым» её решением будет снижение к ней внимания.

«Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно и, я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Всё есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну, и наш язык», — сказал Зеленский.

Также по теме «Дополнительные проблемы для людей»: на Украине вступила в силу очередная статья закона о языке На Украине 16 января вступает в силу статья 30 так называемого закона о госязыке. С этого числа вся сфера услуг должна будет перейти...

На данное заявление Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав логику президента Украины «дикой».

«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная», — написала российский дипломат в Telegram.

В то же время источник RT в аппарате Верховной рады напомнил, что многие народные избранники сами с трудом говорят на государственном языке, а непонятная позиция Зеленского по языковой политике вызывает у них недовольство.

«Они недовольны и хотят понять, какую позицию занимает президент Зеленский. Он говорит одно, делает другое. Усидеть на двух стульях не получится. Я думаю, что не только население, но и чиновники против дискриминации русского языка», — заявил собеседник RT.

Напомним, с 16 января 2021 года, в соответствии с нормами языкового закона, работники сферы услуг (супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и т.д.) должны обслуживать посетителей только на украинском языке. Кроме того, 16 июля в силу вступают нормы закона, касающиеся киноиндустрии и телевидения, проведения мероприятий и введения экзаменов на владение государственным языком.

Источник RT в Минкульте Украины утверждает, что украинские телеканалы абсолютно не готовы к вступлению в силу новых норм языкового закона.

«Представляете, сколько стоит перевести все фильмы или сериалы?», — отметил собеседник RT в Министерстве культуры.

В свою очередь источник RT в партии «Батькивщина» считает, что закон невыгоден всем украинцам.

«Для востока и юга страны возможность говорить, смотреть передачи и учиться на русском — принципиальный вопрос. Людям так удобно. И закон не заставит их изменить свои привычки. Они просто будут смотреть российское телевидение, чего власти тоже не хотят», — отметил представитель «Батькивщины».

Языковое пространство

Как предположил в беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак, решение Конституционного суда Украины и вступление в силу языкового закона приведёт к вытеснению всех остальных языков, в особенности русского, из общественной жизни страны.

«Украинский язык уже не просто доминирует в сфере официального общения, учебных заведениях, он вытеснил все остальные языки, в частности русский. Не исключено, что эта ситуация дойдёт до реальных репрессий против тех, кто на рабочем или любом другом месте заговорит на русском», — подчеркнул политолог.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в беседе с RT отметил, что единственным решением вопроса русского языка на Украине является возвращение ему статуса одного из государственных языков.

Reuters

© Gleb Garanich

«Один из вариантов решения этой проблемы — попытка договариваться с русскоязычным населением Украины и движение к некой культурной интеграции. Насколько этот ход будет реализован и эффективен, сложно сказать, потому что он предполагает, что Украина будет вынуждена признать своё место внутри российского культурного и экономического пространства», — подчеркнул политолог.

По словам Александра Дудчака, процесс украинизации «ускоряет интеллектуальную деградацию, поскольку растёт поколение, которое одновременно безграмотно использует русский и украинский языки».

«Ведь во многих семьях говорят по-русски, а если ребёнок получает образование не на родном для себя языке, то качество обучения падает на 30%», — разъяснил Дудчак.

Комментируя высказывание Зеленского, эксперт пояснил, что Россия действительно не приватизировала русский язык — она не запрещает никому общаться на нём за пределами государства.

«До конца не ясен смысл этого высказывания Зеленского. Не исключено, что он имел в виду, что украинцы могут пользоваться русским языком. При этом если бы Киевом соблюдались обычные европейские нормы языковой политики, которая не запрещает языки национальных меньшинств, то подобной ситуации не возникло бы», — заключил эксперт.