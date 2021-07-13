Зеленский прокомментировал вопрос языка на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю, что справедливо не поднимать этот вопрос. Я считаю, что в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали, действовали и поддерживали нашу страну и наш язык, всё сделано», — сказал Зеленский.
В мае Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка.
В начале июля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.
На Украине 16 января вступила в силу ст. 30 так называемого закона о госязыке. С этого числа вся сфера услуг должна была перейти на украинский язык — сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Кроме того, должны быть украинизированы этикетки на всех товарах. За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые накладываются на предприятие.