Зеленский прокомментировал вопрос языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе языка найти справедливость сложно. По мнению украинского лидера, эту тему поднимать не нужно, так как на законодательном уровне по этому направлению уже всё сделано.

Об этом сообщает ТАСС.

«В вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю, что справедливо не поднимать этот вопрос. Я считаю, что в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали, действовали и поддерживали нашу страну и наш язык, всё сделано», — сказал Зеленский.

В мае Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка.

В начале июля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.

На Украине 16 января вступила в силу ст. 30 так называемого закона о госязыке. С этого числа вся сфера услуг должна была перейти на украинский язык — сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Кроме того, должны быть украинизированы этикетки на всех товарах. За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые накладываются на предприятие.