В Харькове суд отменил региональный статус русского языка

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Харьковский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение городского совета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.
В Харькове суд отменил региональный статус русского языка
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Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на решение, которое было опубликовано на сайте Единого госреестра судебных решений.

«Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета «О реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Харькове» №788/12 от 20.08.2012», — говорится документе.

Ранее Запорожский окружной административный суд отменил решение о признании регионального статуса русского языка на территории региона.

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