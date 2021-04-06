Суд Запорожья отменил региональный статус русского языка

Запорожский окружной административный суд отменил решение о признании регионального статуса русского языка на территории региона, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

«Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области... суд принял решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области», — написал он в Facebook.

В конца 2020 года одесский суд лишил русский язык статуса регионального.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проблема языка на Украине не является актуальной, а действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества.