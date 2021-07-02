На Украине напомнили футболистам о требовании давать интервью на государственном языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.

«Статус государственного языка в сфере спорта закреплён в ст. 34 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся на Украине на государственном языке», — написал Кремень на своей странице в Facebook.

По его мнению, спорт никогда не был и не будет вне политики, потому что имеет национальную идентичность.

От также отметил, что спорт остаётся одной из самых активных сфер общественной жизни, в результате чего бывают единичные примеры использования известными спортсменами русского языка в интервью, что приводит к конфликтам и общественному резонансу.

«В целях соблюдения законодательства о языке, а также предотвращения нарушения прав граждан Украины мы повторили рекомендации всем спортивным федерациям, которые должны провести разъяснительную работу», — написал он.

Напомним, что футболист сборной Украины Артём Довбик после матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Швеции дал комментарий СМИ на русском языке.

Ранее сообщалось, что украинские фанаты напали на российского болельщика на матче Евро-2020 со Швецией.