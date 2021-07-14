На Украине признали конституционным закон о государственном языке

Украинский Конституционный суд признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, заявили в пресс-службе судебной инстанции.

«Конституционный суд Украины признал конституционным закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — передаёт пресс-служба.

Соответствующее решение суд принял в среду, 14 июля, в рамках пленарного заседания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос языка на Украине.

На Украине 16 января вступила в силу ст. 30 закона о госязыке, согласно которому вся сфера услуг должна была перейти на украинский язык, а сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Кроме того, должны быть украинизированы этикетки на всех товарах. За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые накладываются на предприятие.