На Украине признали конституционным закон о государственном языке

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Украинский Конституционный суд признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, заявили в пресс-службе судебной инстанции.
На Украине признали конституционным закон о государственном языке
  • © Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Конституционный суд Украины признал конституционным закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — передаёт пресс-служба.

Соответствующее решение суд принял в среду, 14 июля, в рамках пленарного заседания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос языка на Украине.

На Украине 16 января вступила в силу ст. 30 закона о госязыке, согласно которому вся сфера услуг должна была перейти на украинский язык, а сотрудники, в том числе супермаркетов, кафе и парикмахерских, обязаны начинать разговор с клиентами только на украинском. Кроме того, должны быть украинизированы этикетки на всех товарах. За невыполнение предписанных норм предусмотрены штрафы, которые накладываются на предприятие.

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