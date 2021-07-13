Захарова отметила «антидемократичную логику» в словах Зеленского о языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об антидемократичной логике в словах украинского президента Владимира Зеленского о том, что в вопросе языка «найти справедливость сложно» и данный вопрос поднимать «не надо».

«Страшно, что этот же принцип киевский режим экстраполирует на все сферы жизни. Сложно найти справедливость — не надо поднимать вопрос. При этом решения принимаются осознанно несправедливые, что осложняет имеющиеся и порождает новые проблемы. Дикая логика, антидемократичная», — написала российский дипломат в Telegram.

Как ранее заявил Зеленский, «в вопросе языка найти справедливость сложно», а в стране «всё сделано» для того, чтобы украинцы «жили, работали, разговаривали, действовали и поддерживали» свою страну и язык.

В мае и апреле Харьковский и Запорожский окружные суды признали противоправным и недействительным решение о региональном статусе русского языка.

При этом Владимир Зеленский заявил, что проблема языка на Украине не является актуальной, а действия тех, кто поднимает её, нацелены на раскол общества.

В середине января на Украине вступила в силу статья 30-я так называемого закона о госязыке, по которой вся сфера услуг в стране должна будет перейти на украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах власти, учебных заведениях и больницах.