В Общественной палате объяснили попытки Порошенко «обратить на себя внимание»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором он назвал жителей Украины «украинской политической нацией».

«Мне кажется, что Порошенко таким образом готовит плацдарм для следующей избирательной кампании. Мы видим, что он не смирился с тем, что проиграл выборы Зеленскому, и считает, что его президентские амбиции более, чем обоснованы, и, исходя из этого, как мы видим, он пытается показать свою субъектность», — заявил Данюк.

Он также отметил, что по всем значимым решениям, которые принимаются на Украине, сначала появляется позиция президента Владимира Зеленского, а затем Порошенко.

«С точки зрения аудитории, с точки зрения количества сторонников он до сих пор Зеленскому проигрывает, но, публикуя тексты на польском, постоянно заявляя о том, что Россия — это враг, он делает это намного более активно, более агрессивно, чем Зеленский. И в этом смысле он пытается по необходимым параметрам для Запада перещеголять Зеленского», — добавил собеседник RT.

Кроме того, эксперт заявил, что «очень громкий информационный повод», который президент России Владимир Путин создал статьёй «Об историческом единстве русских и украинцев», это «удобный инструмент для Порошенко, чтобы обратить на себя внимание и заявить о себе».

По словам специалиста, тот факт, что Порошенко выстраивает ось Киев-Вашингтон-Варшава, Киев и прибалтийские государства, может говорить о том, что «в нужный час» экс-президент Украины будет запрашивать помощь у своих старых партнёров.

Ранее Порошенко назвал жителей Украины «украинской политической нацией», у которой есть собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также «отношение к правам человека».