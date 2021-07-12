Путин назвал трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной

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Российский лидер Владимир Путин назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной. Его статья «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — отметил глава государства.

По его словам, это «прежде всего последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

Кроме того, подчеркнул Путин, это «результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Формула, которая применяется, — «разделяй и властвуй», добавил он.

30 июня в ходе ежегодной прямой линии Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом, и пообещал написать на эту тему аналитическую статью.

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