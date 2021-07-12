Путин назвал трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной
- РИА Новости
«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — отметил глава государства.
По его словам, это «прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды».
Кроме того, подчеркнул Путин, это «результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства». Формула, которая применяется, — «разделяй и властвуй», добавил он.
30 июня в ходе ежегодной прямой линии Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом, и пообещал написать на эту тему аналитическую статью.