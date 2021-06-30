Вакцинация от COVID-19, недружественные страны и социальные сети: о чём Путин говорил в ходе прямой линии

Владимир Путин провёл ежегодную прямую линию, в ходе которой на протяжении более чем трёх с половиной часов отвечал на вопросы граждан. Президент заявил, что по-прежнему выступает против обязательной вакцинации от COVID-19, отметив в то же время, что такой режим введён в ряде российских регионов в соответствии с действующим законодательством. Глава государства высказался об отношениях с Украиной, подчеркнув, что не считает народ этой страны недружественным по отношению к россиянам. Путин также заявил, что у России нет планов блокировать зарубежные социальные сети, однако им следует соблюдать российское законодательство.

В ходе ежегодной прямой линии Владимир Путин подробно остановился на вопросах вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что по-прежнему остаётся сторонником добровольных прививок от COVID-19.

«Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — сказал Путин.

Он упомянул о предложении внести вакцинацию от коронавируса в календарь обязательных прививок, отметив, что инициатива не получила поддержки в Госдуме.

«В этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против COVID не попала и не является обязательной в общенациональном плане», — пояснил президент.

Вместе с тем он напомнил, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан по рекомендации главных санитарных врачей.

«Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона ещё 1998 года», — сказал Путин.

Говоря о темпах вакцинации в стране, президент выразил надежду, что «предубеждение у некоторых наших граждан будет проходить» по мере дальнейшего продвижения прививочной кампании.

Путин рассказал, что вакцинировался препаратом «Спутник V». Он уточнил, что ранее его просили не называть выбранную им вакцину, чтобы избежать конкуренции между препаратами. Однако, сказал Путин, вопросов о выбранной им прививке «действительно очень много».

Президент сказал, что ориентировался в этом вопросе на поведение своих знакомых. Он уточнил, что на момент его вакцинации в гражданском обороте было только две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Президент высоко оценил вторую из упомянутых вакцин, отметив её инновационные характеристики. Вместе с тем он рассказал, что ему нужна была максимально продолжительная защита.

«Я всё-таки исходил из того, что мне нужно быть защищённым как можно дольше, и принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооружённые силы у нас прививаются «Спутником V», а я всё-таки Верховный главнокомандующий», — сказал Путин.

Он сказал, что после первого укола «вообще ничего не чувствовал», но через некоторое время появилась небольшая чувствительность в месте инъекции.

«После второго я, сделав в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лёг спать, проснулся — 36,6. Всё. И через сколько-то дней — дней 20, что ли, прошло — взяли кровь. Посмотрели результаты — высокий уровень защиты. И вам рекомендую», — сказал он.

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Говоря о поддельных сертификатах о вакцинации от COVID-19, Путин сказал, что речь идёт об опасном преступлении. По его словам, наказывать за это следует по статье «Мошенничество».

«Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр внутренних дел знает. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Работают, ищут и, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления, в данном случае связан ещё и со здоровьем людей», — сказал Путин.

Россия и Украина

Зрители спросили Путина о том, почему Украина не входит в список недружественных стран. Напомним, ранее МИД РФ включил в этот перечень США и Чехию. Президент заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», — сказал российский лидер.

Он также пообещал написать об этом отдельную аналитическую статью.

«Я уже думал над этим, я статью напишу отдельную. Напишу отдельную аналитическую статью и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней познакомятся люди, я изложу своё отношение к этому делу», — сказал президент.

Вместе с тем он сказал, что нынешнее руководство Украины «явно недружественное» по отношению к России. В этой связи президент напомнил о недавних изменениях в украинском законодательстве.

«Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесён президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну это вообще просто уму непостижимо. Понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», — сказал Путин.

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Президент отметил, что последствия подобных решений можно сравнить с применением оружия массового поражения. Путин считает, что таким способом «выдавливают русский язык из практической, реальной жизни».

Говоря о возможной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, Путин отметил, что тот «передал страну под внешнее управление».

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чём разговаривать?» — сказал Путин.

Вместе с тем он добавил, что не отказывается от подобных встреч, отметив, что «надо только понять, о чём говорить».

О ситуации с британским эсминцем Defender

Путин высказался и о ситуации с британским эсминцем Defender в Чёрном море, которая произошла 23 июня. Напомним, что корабль, не отвечая на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Путин сказал, что речь идёт об очевидной провокации. Он упомянул, что она готовилась не только британской стороной, но и США. Как рассказал президент, ещё до непосредственного инцидента с кораблём в воздух поднялся «американский разведывательный стратегический самолёт».

«Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших Вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», — пояснил глава государства.

Он упомянул, что эта ситуация возникла через несколько дней после саммита в Женеве, где российский лидер встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Путин также напомнил, что ранее западные государства высказывали беспокойство относительно манёвров ВС РФ на российской территории.

«Меня беспокоит другое. Смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: «Ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование», — вместо этого они что сделали? Они припёрлись к нашим границам», — сказал президент.

О ценах на продукты

Путину задали вопрос о разнице в цене между импортными овощами и фруктами и продукцией российского производства. Президент рассказал, что в текущей ситуации мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой отметке за последние 10 лет.

Он добавил, что рост цен на продовольствие — общемировая тенденция, которая наблюдается повсеместно.

«И конечно, имею в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не буду перечислять: и печатание денег в основных странах-эмитентах, и так далее и так далее, ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих и так далее», — сказал президент.

Он напомнил, что правительство России приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты, в частности было заключено соглашение между производителями и торговыми сетями, а также были выданы субсидии производителям конечной продукции на закупку сырья. Наряду с этим введены повышенные вывозные пошлины.

«Вопрос идёт о других мерах регулирования, так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда несвоевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Повторяю ещё раз: меры принимаются», — заключил президент.

О социальных сетях

Президент отметил, что Россия не намерена блокировать зарубежные социальные сети, однако существуют проблемы по части исполнения ими требований российского законодательства.

«Мы никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — сказал президент.

О преемнике

Говоря о том, кто мог бы возглавить страну в будущем, Путин сказал, что его задача — дать рекомендации тем, кто будет претендовать на должность президента.

«Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну... С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и нет незаменимых людей. С другой стороны, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента», — сказал он.

Он выразил надежду, что, когда «подойдёт время», он сможет сказать, что определённый человек, по его мнению, «достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина».

Эфир прямой линии с Путиным длился 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов.

В начале программы он обратил внимание на большое количество поступающих вопросов. Президент добавил, что власть постарается сделать так, чтобы ни один из них не остался незамеченным.

«Хочу вас заверить: это такое на первый взгляд самонадеянное заявление, но тем не менее хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным», — сказал Путин.