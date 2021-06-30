Песков: место публикации новой статьи Путина пока не определено
- РИА Новости
«Он работает над статьёй. Место публикации пока не определили», — сказал он ТАСС.
Ранее Путин во время прямой линии заявил, что опубликует статью об истории русского народа и о его связи с Украиной.
Также российский лидер заявил, что украинцы и русские — это один народ.
Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».