Песков: место публикации новой статьи Путина пока не определено

Российский президент Владимир Путин продолжает работать над статьёй о русском народе, место публикации материала пока не определено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он работает над статьёй. Место публикации пока не определили», — сказал он ТАСС.

Ранее Путин во время прямой линии заявил, что опубликует статью об истории русского народа и о его связи с Украиной.

Также российский лидер заявил, что украинцы и русские — это один народ.

Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к России — «это совершенно очевидное дело».