Минздрав: отказа в плановой госпитализации непривитым от COVID-19 не будет

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав России не намерен отказывать непривитым от коронавирусной инфекции пациентам в плановой госпитализации и санаторно-курортном лечении.

«Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идёт. Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии», — приводит Интерфакс его слова.

При этом он отметил, что вакцинация снижает риски для других пациентов медицинских заведений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице.