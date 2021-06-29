Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице.

Он сообщил, что «ситуация в Москве остаётся крайне сложной».

«По количеству вновь выявленных больных остались примерно на том же уровне, но он очень высокий — рекордный за все предыдущие периоды. Количество госпитализаций выросло, и число занятых коек в Москве приблизилось к 15 тыс., что тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — тяжело и крайне тяжело больные», — заявил Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6209 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.