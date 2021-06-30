Путин заявил, что восстанавливать СССР бессмысленно

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно.
Путин заявил, что восстанавливать СССР бессмысленно
  • Reuters

«Я уже говорил об этом: восстанавливать Советский Союз бессмысленно и невозможно по целому ряду причин — и даже нецелесообразно», — сказал он. 

Президент отметил, что имеет в виду демографические процессы в некоторых бывших республиках СССР. Путин добавил, что иначе можно столкнуться и с социальными вопросами, которые невозможно решить, и «даже с некоторыми вопросами размывания такого государственнообразующего этнического ядра».

В декабре 2020 года Путин заявил о попытках исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.

В  июне 2020 года Путин высказался о советском лидере Иосифе Сталине.

В октябре 2019 года Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин «развязал Великую Отечественную войну».

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