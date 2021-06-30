Путин заявил, что восстанавливать СССР бессмысленно
- Reuters
«Я уже говорил об этом: восстанавливать Советский Союз бессмысленно и невозможно по целому ряду причин — и даже нецелесообразно», — сказал он.
Президент отметил, что имеет в виду демографические процессы в некоторых бывших республиках СССР. Путин добавил, что иначе можно столкнуться и с социальными вопросами, которые невозможно решить, и «даже с некоторыми вопросами размывания такого государственнообразующего этнического ядра».
В декабре 2020 года Путин заявил о попытках исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.
В июне 2020 года Путин высказался о советском лидере Иосифе Сталине.
В октябре 2019 года Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин «развязал Великую Отечественную войну».