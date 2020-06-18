Путин высказался о Сталине

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Президент России Владимир Путин в своей статье для издания The National Interest высказался о советском лидере Иосифе Сталине.
Путин высказался о Сталине
  • РИА Новости

По его словам, некоторые претензии к главе СССР справедливы, в частности вопрос с репрессиями. 

«Сталин и его окружение действительно заслуживают многих обоснованных обвинений. Мы помним о преступлениях, совершённых режимом против собственного народа, и ужасах массовых репрессий. Другими словами, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число», — указал он.

Вместе с этим Путин отметил, что советские лидеры «видели попытки оставить Советский Союз один на один с Германией и её союзниками».

«Принимая во внимание эту реальную угрозу, они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны», — подчеркнул президент.

Ранее Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что советский лидер Иосиф Сталин «развязал Великую Отечественную войну».

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