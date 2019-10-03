Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

Говорить о том, что советский лидер Иосиф Сталин «развязал Великую Отечественную войну» — это верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Не хочу давать характеристику сталинскому режиму. Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, лагерями, потерями среди наших граждан в ходе этих репрессий. Это чёрная страница в истории нашей страны, но уж сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма. Как будто в четыре часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот», — сказал президент России.

Он призвал не забывать трагический результат войны для советского народа.

«Не будем забывать, что именно войска Советского Союза взяли штурмом Берлин. Здесь всякие домыслы сейчас о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран... Я сейчас сказал: потеря Советского Союза — 25—27 млн человек. Потери Соединённых Штатов — полмиллиона человек. А потери Великобритании вообще, по-моему, 350—400 тыс. человек... Самые ударные силы и по качеству, и по количеству сосредоточены были на Восточном фронте», — отметил Путин.

По его словам, на сегодняшний день угроза состоит в том, что в процессе разных подтасовок может быть утрачено главное — люди могут перестать бояться повторения этих трагедий.

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.

Он добавил, что обличать Советский Союз и Сталина становится очень модным и что обвинения, которые выдвигаются в адрес СССР, фактически выдвигаются в адрес России.