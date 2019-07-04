Иванов допустил появление фейков перед годовщиной Второй мировой войны

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Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
Иванов допустил появление фейков перед годовщиной Второй мировой войны
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», — сказал Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвящённой этой памятной дате.

Он также добавил, что обличать Советский Союз и Сталина становится очень модным и что обвинения, которые выдвигаются в адрес СССР, фактически выдвигаются в адрес России.

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