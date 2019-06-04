Лавров рассказал об искажении правды о Второй мировой войне на Западе

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Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «О Дне Победы», опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».
Лавров рассказал об искажении правды о Второй мировой войне на Западе
  • РИА Новости

Министр отметил, что далеко не для всех в мире память о Победе является священной, памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению.

«Мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки», — говорится в статье главы российского МИД.

По словам Лаврова, в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории. 

«Молодёжь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу — благодаря высадке в Нормандии», — пояснил он.

В октябре 2018 года Лавров отметил, что искажение исторической правды, а также попытки реабилитации нацистов имеют серьёзные последствия, особенно в современных условиях. 

Он подчеркнул, что Россия является последовательным противником политизации исторической правды.

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