Лавров рассказал об искажении правды о Второй мировой войне на Западе

Правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить, Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы. Об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова «О Дне Победы», опубликованной на сайте журнала «Международная жизнь».

Министр отметил, что далеко не для всех в мире память о Победе является священной, памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению.

«Мы видим попытки дискредитации героев, искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки», — говорится в статье главы российского МИД.

По словам Лаврова, в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории.

«Молодёжь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу — благодаря высадке в Нормандии», — пояснил он.

В октябре 2018 года Лавров отметил, что искажение исторической правды, а также попытки реабилитации нацистов имеют серьёзные последствия, особенно в современных условиях.

Он подчеркнул, что Россия является последовательным противником политизации исторической правды.