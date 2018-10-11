Лавров: искажение истории имеет серьёзные последствия в современном мире

Искажение исторической правды, а также попытки реабилитации нацистов имеют серьёзные последствия, особенно в современных условиях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на презентации издания «Всемирная история в 6 томах».

«Искажение исторической правды, в том числе о Второй мировой войне, на итогах которой построена современная архитектура международной безопасности, попытки реабилитации нацистов и их пособников имеют самые серьёзные последствия, особенно в сегодняшних непростых реалиях на международной арене», — цитирует РИА Новости министра.

Он подчеркнул, что Россия является последовательным противником политизации исторической правды.

Издание «Всемирная история в 6 томах» стало итогом аналитических исследований учёных институтов РАН и российских университетов за последнее десятилетие.

Издание открывается томом «Древний мир», который освещает историю возникновения человека и общества, становления первых цивилизаций Древнего Востока, античности и «варварской» периферии, складывания уникальных форм государств: мировых империй и античного полиса.

Во втором томе «Средневековые цивилизации Запада и Востока» освещаются вопросы истории и культуры средневекового мира, изучаются важнейшие средневековые институты.

Третий том коллективного труда по мировой истории — «Мир в раннее Новое время» — посвящён XVI—XVII векам. Особое внимание уделено взаимовлиянию Запада и восточных цивилизаций, духовным и культурным процессам, изменениям на карте мира в результате великих географических открытий.

Четвёртый том «Мир в XVIII веке» даёт в новом ракурсе историю XVIII столетия. Пятый том — «Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации» — посвящён эпохе торжества индустриального общества в развитых странах мира.

Авторы по-новому освещают вопросы соотношения реформ и революций, проблемы конституционализма и парламентаризма, зарождения и становления гражданского общества в европейских странах.

Две книги шестого тома — «Мир в XX веке» — посвящены важнейшим событиям и процессам современного мира. В нём освещаются история мировых войн, крупнейшие социально-политические движения, основные тенденции экономического развития и культурные мегатренды.