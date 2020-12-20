Путин отметил попытки исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма

Президент России Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки России по случаю 100-летия её образования призвал противостоять попыткам исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма.

«Наша общая задача — противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что в России никогда не будут забыты репрессии советского народа.

«Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века. Никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях собственного народа», — заявил Путин.

В июне президент России в своей статье высказался о советском лидере Иосифе Сталине.

В октябре 2019 года Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин «развязал Великую Отечественную войну».