Путин отметил попытки исказить роль спецслужб СССР в разгроме нацизма
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- РИА Новости
«Наша общая задача — противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», — сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что в России никогда не будут забыты репрессии советского народа.
«Да, мы помним и, конечно, никогда не забудем трагических страниц ХХ века. Никогда не забудем об уроках прошлого, о преступлениях и репрессиях собственного народа», — заявил Путин.
В июне президент России в своей статье высказался о советском лидере Иосифе Сталине.
В октябре 2019 года Путин назвал верхом цинизма заявления о том, что Сталин «развязал Великую Отечественную войну».