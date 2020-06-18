Путин назвал вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма решающим

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СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное. Об этом в своей статье написал президент России Владимир Путин.
Путин назвал вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма решающим
  • РИА Новости

«Советский Союз и Красная армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма», — пишет Путин.

«Мы боремся за подлинную, не приукрашенную и обелённую правду об этой войне», — подчёркивает глава государства.

Ранее на сайте издания The National Interest была опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне.

В ней он также отмечал, что саммит лидеров «ядерной пятёрки» ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы. 

Кроме того, президент призвал другие страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, которые относятся к предвоенному и послевоенному периодам. 

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