Путин назвал вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма решающим
- РИА Новости
«Советский Союз и Красная армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма», — пишет Путин.
«Мы боремся за подлинную, не приукрашенную и обелённую правду об этой войне», — подчёркивает глава государства.
Ранее на сайте издания The National Interest была опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне.
В ней он также отмечал, что саммит лидеров «ядерной пятёрки» ООН поможет найти ответы на современные вызовы и угрозы.
Кроме того, президент призвал другие страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, которые относятся к предвоенному и послевоенному периодам.