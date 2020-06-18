Путин призвал другие страны ускорить рассекречивание военных архивов

Президент России Владимир Путин призвал другие страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, которые относятся к предвоенному и послевоенному периодам. Об этом он написал в статье для The National Interest.

«Мы призываем все страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, относящихся к предвоенному и послевоенному периодам, подобно тому, как это сделала Россия в последние годы», — говорится в статье Путина.

Он отметил, что в этом Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

Ранее Владимир Путин написал для издания The National Interest статью, посвящённую Второй мировой войне.